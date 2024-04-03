Селявин Михаил Семенов
Место рожденияЖуравлевка Раненбургского уезда
Дата рождения14.09.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1856
Журавлевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
27.?.1874
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.07.1876
Дочь: (Селявина) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.10.1878
Дочь: (Селявина) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
26.09.1880
Сын: Селявин Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева
Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.10.1882
Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева
Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.07.1884
Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева
Смерть
Неизвестно