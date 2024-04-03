Селявин Михаил Семенов 14.09.1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Михаил Семенов

Место рождения

Журавлевка Раненбургского уезда

Дата рождения

14.09.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1856

Отец: Селявин Семен Федотов

Мать: Селявина 3Я Жена Татьяна Архиповна

Журавлевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
27.?.1874

Жена: Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.07.1876

Дочь: (Селявина) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.10.1878

Дочь: (Селявина) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
26.09.1880

Сын: Селявин Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева

Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.10.1882

Сын: Селявин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева

Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.07.1884

Сын: Селявин Петр Михайлов

Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева

Смерть
Неизвестно

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