Селявин Григорий Михайлов
Место рожденияЗмиевка Раненбургского уезда
Дата рождения26.09.1880
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1880
Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Селявина) Анна Григорьева
Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Селявина) Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Евдокия Дмитриевна
Смерть
1930
Причина смерти: Приговорен: , обв.: 58-10, 11, 59-2. Расстрелян. ~ Источник: Книга памяти Липецкой обл. ~ Жертвы политического террора в СССР, 4-ое издание