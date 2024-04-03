Селявин Григорий Михайлов 26.09.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Григорий Михайлов

Место рождения

Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

26.09.1880

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1880

Отец: Селявин Михаил Семенов

Мать: Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева

Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина(Дронова) (Дронова) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Селявина) Анна Григорьева

Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Селявина) Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Евдокия Дмитриевна

Смерть
1930
Причина смерти: Приговорен: , обв.: 58-10, 11, 59-2. Расстрелян. ~ Источник: Книга памяти Липецкой обл. ~ Жертвы политического террора в СССР, 4-ое издание

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