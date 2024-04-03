Селявина(Дронова) (Дронова) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Селявина) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Селявин Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Селявина) Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Селявин Григорий Михайлов
Смерть
Неизвестно