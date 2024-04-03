Селявина(Дронова) (Дронова) Евдокия Дмитриевна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Дронова) (Дронова) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Дронов Дмитрий Селиверстов

Мать: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Ефросиния Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Григорий Михайлов

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Селявина) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Селявин Григорий Михайлов

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Селявина) Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Селявин Григорий Михайлов

Смерть
Неизвестно

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