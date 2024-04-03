Дронов Дмитрий Селиверстов
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1845
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Ефросиния Егорова
в МК с.Малый Снежеток фамилия упоминается как Петрухин
Рождение ребёнка
1868
Рождение ребёнка
19.10.1870
Рождение ребёнка
20.07.1876
Дочь: (Дронова) Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Ефросиния Егорова
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1882
Рождение ребёнка
20.04.1884
Смерть
Неизвестно