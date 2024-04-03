Дронов Дмитрий Селиверстов 10.05.1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Дмитрий Селиверстов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1845

Отец: Дронов Селиверст Феопемптов

Мать: Дронова Анна Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Ефросиния Егорова

Рождение ребёнка
1864

Сын: Дронов Степан Дмитриев

Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Ефросиния Егорова

в МК с.Малый Снежеток фамилия упоминается как Петрухин
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Семина(Дронова) (Дронова) Агриппина Дмитриева

Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Ефросиния Егорова

Рождение ребёнка
19.10.1870

Дочь: (Дронова) Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Ефросиния Егорова

Рождение ребёнка
20.07.1876

Дочь: (Дронова) Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Ефросиния Егорова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Селявина(Дронова) (Дронова) Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Ефросиния Егорова

Рождение ребёнка
20.04.1884

Дочь: (Дронова) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Ефросиния Егорова

Смерть
Неизвестно

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