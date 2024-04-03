Дронов Степан Дмитриев 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Степан Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

16.02.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Дронов Дмитрий Селиверстов

Мать: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Ефросиния Егорова

в МК с.Малый Снежеток фамилия упоминается как Петрухин
Бракосочетание
01.11.1889

Жена: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.01.1891

Сын: Дронов Игнат Степанович

Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
07.04.1893

Сын: Дронов Евтихий Степанов

Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Дронов Василий Степанов

Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
11.06.1902

Сын: Дронов Ххх Петр Степанов

Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева

с. Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.03.1906

Дочь: (Дронова) Мария Степанова

Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.09.1907

Дочь: (Дронова) Пелагея Степанова

Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.10.1911

Дочь: (Дронова) Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.02.1913

Дочь: (Дронова) Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева

село Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
16.02.1917
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От чахотки | ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 271об.-272

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