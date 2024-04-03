Дронов Степан Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти16.02.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1864
в МК с.Малый Снежеток фамилия упоминается как Петрухин
Бракосочетание
01.11.1889
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.01.1891
Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
07.04.1893
Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1894
Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
11.06.1902
Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева
с. Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.03.1906
Дочь: (Дронова) Мария Степанова
Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.09.1907
Дочь: (Дронова) Пелагея Степанова
Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.10.1911
Дочь: (Дронова) Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.02.1913
Дочь: (Дронова) Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева
село Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
16.02.1917
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От чахотки | ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 271об.-272