Дронов Ххх Петр Степанов 11.06.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Ххх Петр Степанов

Место рождения

с. Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

11.06.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1902

Отец: Дронов Степан Дмитриев

Мать: Дронова(Прокудина) (Прокудина) Евдокия Алексеева

с. Змеевка Раненбургского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
1922 г - хлебопашество
Крещение
12.06.1902
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 3об.-4 | Восприемники: Села Змеевки кр. Михаил Васильев Дронов и кр. Евдокия Димитриева Селявина
Бракосочетание
30.?.1922

Жена: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Павлова

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.107 лист 278 Книга регистрации актов о браке Снежетовский ... Показать все
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Дронова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Дронова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дронов Иван Петрович

Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Павлова

Смерть
Неизвестно

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