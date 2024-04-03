Дронов Ххх Петр Степанов
Место рожденияс. Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения11.06.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1902
с. Змеевка Раненбургского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
1922 г - хлебопашество
Крещение
12.06.1902
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 3об.-4 | Восприемники: Села Змеевки кр. Михаил Васильев Дронов и кр. Евдокия Димитриева Селявина
Бракосочетание
30.?.1922
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.107 лист 278 Книга регистрации актов о браке Снежетовский ... Показать все
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Дронова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Дронова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дронов Иван Петрович
Мать ребёнка: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Павлова
Смерть
Неизвестно