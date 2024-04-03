Дронова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1896
Дата смерти05.10.1957
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1896
Работа или профессия
Неизвестно
домашнее
Бракосочетание
30.?.1922
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.107 лист 278 Книга регистрации актов о браке Снежетовский ... Показать все
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Дронова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Дронов Ххх Петр Степанов
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Дронова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Дронов Ххх Петр Степанов
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дронов Иван Петрович
Отец ребёнка: Дронов Ххх Петр Степанов
Смерть
05.10.1957
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.