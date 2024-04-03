Дронова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Павлова 27.10.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1896

Дата смерти

05.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1896

Отец: Скороходов Павел Титов

Мать: Скороходова Анисья Федуловна

Работа или профессия
Неизвестно
домашнее
Бракосочетание
30.?.1922

Муж: Дронов Ххх Петр Степанов

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.107 лист 278 Книга регистрации актов о браке Снежетовский ... Показать все
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Дронова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Дронов Ххх Петр Степанов

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Дронова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Дронов Ххх Петр Степанов

Рождение ребёнка
1930

Сын: Дронов Иван Петрович

Отец ребёнка: Дронов Ххх Петр Степанов

Смерть
05.10.1957
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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