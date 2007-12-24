(Дронова) Анна Петровна 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

24.12.2007

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Дронов Ххх Петр Степанов

Мать: Дронова(Скороходова) (Скороходова) Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Дмитрий Алексеевич

Смерть
24.12.2007

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