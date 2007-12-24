(Дронова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти24.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.2007