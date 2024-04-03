Макаров Дмитрий Алексеевич 1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Макаров Алексей Иванович

Мать: Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дронова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Дронова) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дронова) Анна Петровна

Смерть
2003

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