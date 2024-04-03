Макаров Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти?.08.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
1932
Сын: Макаров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Макаров Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1938
Рождение ребёнка
09.01.1941
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна
Смерть
?.08.1964