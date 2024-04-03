Макаров Алексей Иванович 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.08.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Макаров Иван Егорович

Мать: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Макаров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Макаров Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.02.1938

Дочь: Макарова(Макарова) (Макарова) Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1941

Дочь: Дронова (Макарова) (Макарова) Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна

Смерть
?.08.1964

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