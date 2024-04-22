Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения08.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1879
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
11.01.1879
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: сельца Змиевки временнообязанные крестьяне Кузьма Егоров Гусев и Анастасия Ильина Петрова
Бракосочетание
23.10.1895
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Тарасова(Макарова) (Макарова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович
Рождение ребёнка
05.06.1904
Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович
Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович
Рождение ребёнка
11.12.1911
Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 02.05.1915
Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
Смерть
Неизвестно
Заболел бык