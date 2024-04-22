Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна 08.01.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

08.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1879

Отец: Челушкин Поликарп Тимофеевич

Мать: Челушкина(Семенова?) (Семенова) Анастасия Михайловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
11.01.1879
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: сельца Змиевки временнообязанные крестьяне Кузьма Егоров Гусев и Анастасия Ильина Петрова
Бракосочетание
23.10.1895

Муж: Макаров Иван Егорович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Тарасова(Макарова) (Макарова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович

Рождение ребёнка
05.06.1904

Сын: Макаров Петр Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович

Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с
Рождение ребёнка
1907

Сын: Макаров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович

Рождение ребёнка
11.12.1911

Сын: Макаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 02.05.1915

Сын: Макаров Федор Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Макаров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Егорович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 июн 1916
Смерть
Неизвестно
Заболел бык

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