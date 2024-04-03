Макаров Иван Иванович 11.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1911

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1911

Отец: Макаров Иван Егорович

Мать: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова(Хренова) (Хренова) Александра Трофимовна

Рождение ребёнка
16.02.1940

Сын: Макаров Валентин Иванович

Мать ребёнка: Макарова(Хренова) (Хренова) Александра Трофимовна

Рождение ребёнка
09.08.1941

Сын: Макаров Евгений Иванович

Мать ребёнка: Макарова(Хренова) (Хренова) Александра Трофимовна

Смерть
1979
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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