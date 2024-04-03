Макаров Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1911
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1940
Сын: Макаров Валентин Иванович
Мать ребёнка: Макарова(Хренова) (Хренова) Александра Трофимовна
Рождение ребёнка
09.08.1941
Мать ребёнка: Макарова(Хренова) (Хренова) Александра Трофимовна
Смерть
1979
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.