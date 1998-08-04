Макарова(Хренова) (Хренова) Александра Трофимовна 10.04.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова(Хренова) (Хренова) Александра Трофимовна

Макарова(Хренова) (Хренова) Александра Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1916

Дата смерти

04.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1916

Отец: Хренов Трофим Иванов

Мать: Хренова(Долгова) (Долгова) Пелагея Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1940

Сын: Макаров Валентин Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1941

Сын: Макаров Евгений Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван Иванович

Смерть
04.08.1998
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.