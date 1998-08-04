Макарова(Хренова) (Хренова) Александра Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1916
Дата смерти04.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1940
Сын: Макаров Валентин Иванович
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1941
Отец ребёнка: Макаров Иван Иванович
Смерть
04.08.1998
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.