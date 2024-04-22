Макаров Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Макаров Егор Иванов
Бракосочетание
23.10.1895
Рождение ребёнка
1901
Рождение ребёнка
05.06.1904
Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
11.12.1911
Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 02.05.1915
Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна
Смерть
Неизвестно