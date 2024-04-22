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Макаров Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Макаров Егор Иванов

Мать: (Сачкова) Аксинья Андреева

Бракосочетание
23.10.1895

Жена: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Тарасова(Макарова) (Макарова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна

Рождение ребёнка
05.06.1904

Сын: Макаров Петр Иванович

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Макаров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна

Рождение ребёнка
11.12.1911

Сын: Макаров Иван Иванович

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 02.05.1915

Сын: Макаров Федор Иванович

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Макаров Сергей Иванович

Мать ребёнка: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна

Смерть
Неизвестно

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