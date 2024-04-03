Макаров Петр Иванович 05.06.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Петр Иванович

Макаров Петр Иванович

Место рождения

Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с

Дата рождения

05.06.1904

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1904

Отец: Макаров Иван Егорович

Мать: Макарова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Поликарповна

Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Гусева(Макарова) (Макарова) Нина Петровна

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Скороходова(Макарова) (Макарова) Раиса Петровна

Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Мария Матвеевна

Военная служба
25.08.1941
Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н
Смерть
?.12.1942
Причина смерти: пропал без вести ВОВ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.