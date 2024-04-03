Макаров Петр Иванович
Место рожденияТамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с
Дата рождения05.06.1904
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1904
Тамбовская обл., Первомайский р-н, Змеевский с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1940
Военная служба
25.08.1941
Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н
Смерть
?.12.1942
Причина смерти: пропал без вести ВОВ