Гусева(Макарова) (Макарова) Нина Петровна 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГусева(Макарова) (Макарова) Нина Петровна

Гусева(Макарова) (Макарова) Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Макаров Петр Иванович

Мать: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Мария Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.