Гусева(Макарова) (Макарова) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно