Гусев Василий Дмитриевич 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Василий Дмитриевич

Место рождения

с. Иловай

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Иловай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева(Макарова) (Макарова) Нина Петровна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Макарова) (Макарова) Нина Петровна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Макарова) (Макарова) Нина Петровна

Смерть
Неизвестно

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