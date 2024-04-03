Гусев Василий Дмитриевич
Место рожденияс. Иловай
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Иловай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева(Макарова) (Макарова) Нина Петровна
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева(Макарова) (Макарова) Нина Петровна
Смерть
Неизвестно