Макарова(Скороходова) (Скороходова) Мария Матвеевна 08.03.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова(Скороходова) (Скороходова) Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1903

Дата смерти

02.05.1983

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

1928 г.р.
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1940 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1903

Отец: Скороходов Матвей Христофоров

Мать: Скороходова(Селявина) (Селявина) Евдокия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Петр Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Гусева(Макарова) (Макарова) Нина Петровна

Отец ребёнка: Макаров Петр Иванович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Петр Иванович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Петр Иванович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Петр Иванович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Скороходова(Макарова) (Макарова) Раиса Петровна

Отец ребёнка: Макаров Петр Иванович

Смерть
02.05.1983
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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