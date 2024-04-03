Макарова(Скороходова) (Скороходова) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1903
Дата смерти02.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Гусева(Макарова) (Макарова) Нина Петровна
Отец ребёнка: Макаров Петр Иванович
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Скороходова(Макарова) (Макарова) Раиса Петровна
Отец ребёнка: Макаров Петр Иванович
Смерть
02.05.1983
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.