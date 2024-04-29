Скороходов Матвей Христофоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
11.?.1891
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.09.1892
Рождение ребёнка
11.11.1894
Рождение ребёнка
1899
Рождение ребёнка
08.03.1903
Рождение ребёнка
14.04.1917
Дочь: (Скороходова) Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Евдокия Яковлева
Смерть
Неизвестно