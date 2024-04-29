Скороходов Матвей Христофоров 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Матвей Христофоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Скороходов Аристарх (Христофор) Назаров

Мать: (Гусева) Александра Никитина

Бракосочетание
11.?.1891

Жена: Скороходова(Селявина) (Селявина) Евдокия Яковлева

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.09.1892

Дочь: Петрова (Скороходова) Анна Матвеева

Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
11.11.1894

Дочь: Сафронова (Скороходова) Степанида Матвеевна

Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Скороходова) Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
08.03.1903

Дочь: Макарова(Скороходова) (Скороходова) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
14.04.1917

Дочь: (Скороходова) Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Скороходова(Селявина) (Селявина) Евдокия Яковлева

Смерть
Неизвестно

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