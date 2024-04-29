(Скороходова) Вера Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1939
Рождение ребёнка
27.03.1947
Рождение ребёнка
15.12.1948
Рождение ребёнка
02.01.1951
Рождение ребёнка
25.08.1952
Смерть
Неизвестно