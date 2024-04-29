(Скороходова) Вера Матвеевна 14.04.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Скороходова) Вера Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1917

Отец: Скороходов Матвей Христофоров

Мать: Скороходова(Селявина) (Селявина) Евдокия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Иван Иванович

Рождение ребёнка
15.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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