Сафронов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1939
Рождение ребёнка
27.03.1947
Рождение ребёнка
15.12.1948
Рождение ребёнка
02.01.1951
Рождение ребёнка
25.08.1952
Смерть
Неизвестно