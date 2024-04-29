Сафронов Иван Иванович 25.01.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1915

Отец: Сафронов Иван Никитич

Мать: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Скороходова) Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
20.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Скороходова) Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
27.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Скороходова) Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
15.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Скороходова) Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
02.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Скороходова) Вера Матвеевна

Рождение ребёнка
25.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Скороходова) Вера Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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