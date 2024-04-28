Сафронов Иван Никитич 09.09.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Иван Никитич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

09.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1880

Отец: Сафронов Никита Федорович

Мать: Сафронова Мария Максимовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафронова Ххх) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна

Бракосочетание
25.?.1899

Жена: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
1902

Сын: Сафронов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Сафронова) Александра Иванова

Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
30.12.1910

Дочь: Сафронова(Сафронова) (Сафронова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна

Рождение ребёнка
25.01.1915

Сын: Сафронов Иван Иванович

Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна

Рождение ребёнка
15.03.1918

Дочь: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна

Смерть
Неизвестно

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