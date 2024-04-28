Сафронов Иван Никитич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения09.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1880
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
25.?.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
1902
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Сафронова) Александра Иванова
Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
30.12.1910
Рождение ребёнка
25.01.1915
Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна
Рождение ребёнка
15.03.1918
Смерть
Неизвестно