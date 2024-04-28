Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна 15.03.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1918

Дата смерти

09.02.1983

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

Около 1916 г.р.
1922 г.р.

Дети

1938 г.р.
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1954 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1918

Отец: Сафронов Иван Никитич

Мать: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Матрона Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Серафим Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Николай Ильич

Рождение ребёнка
18.08.1938

Сын: Бахарев Александр Серафимович

Отец ребёнка: Бахарев Серафим Герасимович

Рождение ребёнка
24.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Серафим Герасимович

Рождение ребёнка
09.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Николай Ильич

Рождение ребёнка
05.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Николай Ильич

Рождение ребёнка
26.03.1954

Сын: Бахарев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Сафронов Николай Ильич

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Николай Ильич

Смерть
09.02.1983
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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