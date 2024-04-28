Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1918
Дата смерти09.02.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1938
Сын: Бахарев Александр Серафимович
Отец ребёнка: Бахарев Серафим Герасимович
Рождение ребёнка
24.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахарев Серафим Герасимович
Рождение ребёнка
09.04.1949
Рождение ребёнка
05.04.1951
Рождение ребёнка
26.03.1954
Сын: Бахарев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Сафронов Николай Ильич
Рождение ребёнка
1956
Смерть
09.02.1983
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.