Сафронов Николай Ильич 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Сафронов Илья Андреев

Мать: Сафронова Ххх ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
09.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
26.03.1954

Сын: Бахарев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна

Смерть
2001

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