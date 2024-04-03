Сафронов Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Сафронов Илья Андреев
Мать: Сафронова Ххх ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1954
Сын: Бахарев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна
Смерть
2001