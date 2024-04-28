Бахарев Серафим Герасимович Около 01.01.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБахарев Серафим Герасимович

Бахарев Серафим Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.01.1916

Дата смерти

19.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1916

Отец: Бахарев Герасим Андреев

Мать: Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1938

Сын: Бахарев Александр Серафимович

Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна

Смерть
19.10.1943
Причина смерти: погиб ВОВ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.