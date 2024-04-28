Бахарев Серафим Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.01.1916
Дата смерти19.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.01.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1938
Сын: Бахарев Александр Серафимович
Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Сафронова) (Сафронова) Любовь Ивановна
Смерть
19.10.1943
Причина смерти: погиб ВОВ