Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова
Место рождениядер. Катино
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
дер. Катино
Бракосочетание
06.?.1892
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1896
Отец ребёнка: Бахарев Герасим Андреев
Рождение ребёнка
05.01.1903
Дочь: Гусева(Бахарева) (Бахарева) Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Бахарев Герасим Андреев
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бахарев Алексей Герасимов
Отец ребёнка: Бахарев Герасим Андреев
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Бахарева) Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Бахарев Герасим Андреев
Рождение ребёнка
30.12.1911
Сын: Бахарев Василий Герасимович
Отец ребёнка: Бахарев Герасим Андреев
Рождение ребёнка
Около 01.01.1916
Сын: Бахарев Серафим Герасимович
Отец ребёнка: Бахарев Герасим Андреев
Смерть
Неизвестно