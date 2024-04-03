Бахарев Василий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна
Сын: Бахарев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна