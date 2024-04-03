Бахарев Василий Герасимович 30.12.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Василий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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1948 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1911

Отец: Бахарев Герасим Андреев

Мать: Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
10.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
22.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
10.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна

Тамбовская обл. д.Змеёвка
Рождение ребёнка
28.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна

Тамбовская обл. д.Змеёвка
Рождение ребёнка
04.11.1948

Сын: Бахарев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна

Тамбовская обл. д.Змеёвка
Рождение ребёнка
21.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна

Тамбовская обл. д.Змеёвка
Рождение ребёнка
17.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
01.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Гусева) Ххх (Гусева) Наталья Федоровна

Тамбовская обл. д.Змеёвка
Смерть
Неизвестно

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