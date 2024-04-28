Бахарев Герасим Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Бахарев Андрей Никифоров
Мать: Бахарева Агафья Абрамова
Бракосочетание
06.?.1892
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1896
Мать ребёнка: Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова
Рождение ребёнка
05.01.1903
Рождение ребёнка
1906
Сын: Бахарев Алексей Герасимов
Мать ребёнка: Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Бахарева) Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова
Рождение ребёнка
30.12.1911
Сын: Бахарев Василий Герасимович
Мать ребёнка: Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова
Рождение ребёнка
Около 01.01.1916
Сын: Бахарев Серафим Герасимович
Мать ребёнка: Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова
Смерть
Неизвестно