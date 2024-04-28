Бахарев Герасим Андреев 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Герасим Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Бахарев Андрей Никифоров

Мать: Бахарева Агафья Абрамова

Бракосочетание
06.?.1892

Жена: Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1896

Сын: Бахарев Федор Герасимов

Мать ребёнка: Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова

Рождение ребёнка
05.01.1903

Дочь: Гусева(Бахарева) (Бахарева) Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова

Рождение ребёнка
1906

Сын: Бахарев Алексей Герасимов

Мать ребёнка: Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Бахарева) Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова

Рождение ребёнка
30.12.1911

Сын: Бахарев Василий Герасимович

Мать ребёнка: Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова

Рождение ребёнка
Около 01.01.1916

Сын: Бахарев Серафим Герасимович

Мать ребёнка: Бахарева(Антонова) (Антонова) Федосья Макарова

Смерть
Неизвестно

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