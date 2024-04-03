Бахарева Агафья Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Бахарев Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
27.05.1870
Сын: Бахарев Иван Андреев
Отец ребёнка: Бахарев Андрей Никифоров
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Бахарев Андрей Никифоров
Смерть
Неизвестно