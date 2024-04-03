Бахарева Агафья Абрамова 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарева Агафья Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
1864

Сын: Бахарев Никита Андреев

Отец ребёнка: Бахарев Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
27.05.1870

Сын: Бахарев Иван Андреев

Отец ребёнка: Бахарев Андрей Никифоров

Рождение ребёнка
1871

Сын: Бахарев Герасим Андреев

Отец ребёнка: Бахарев Андрей Никифоров

Смерть
Неизвестно

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