Бахарев Никита Андреев 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБахарев Никита Андреев

Бахарев Никита Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Бахарев Андрей Никифоров

Мать: Бахарева Агафья Абрамова

Бракосочетание
30.10.1883

Жена: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.12.1884

Сын: Бахарев Петр Никитович

Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
10.05.1886

Сын: Бахарев Кирилл Никитович

Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева

дата рождения как в МК, на табличке другая
Рождение ребёнка
28.05.1888

Сын: Бахарев Иван Никитович

Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
27.09.1890

Сын: Бахарев Михаил Никитович

Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
09.09.1892

Сын: Бахарев Никита Никитович

Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
26.10.1894

Сын: Бахарев Абрам Никитович

Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
12.08.1898

Дочь: (Бахарева) Анна Никитична

Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бахарев Федор Никитович

Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева

Тамбовская обл., Первомайский р-н, д. Змеевка
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.