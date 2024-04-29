Бахарев Никита Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Бахарев Андрей Никифоров
Мать: Бахарева Агафья Абрамова
Бракосочетание
30.10.1883
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.12.1884
Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
10.05.1886
Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева
дата рождения как в МК, на табличке другая
Рождение ребёнка
28.05.1888
Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
27.09.1890
Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
09.09.1892
Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
26.10.1894
Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
12.08.1898
Дочь: (Бахарева) Анна Никитична
Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева
Тамбовская обл., Первомайский р-н, д. Змеевка
Смерть
Неизвестно