Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Селявин Григорий Иванов

Мать: Селявина(Фирсова) (Фирсова) Акулина Сергеева

Бракосочетание
30.10.1883

Муж: Бахарев Никита Андреев

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.12.1884

Сын: Бахарев Петр Никитович

Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев

Рождение ребёнка
10.05.1886

Сын: Бахарев Кирилл Никитович

Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев

дата рождения как в МК, на табличке другая
Рождение ребёнка
28.05.1888

Сын: Бахарев Иван Никитович

Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев

Рождение ребёнка
27.09.1890

Сын: Бахарев Михаил Никитович

Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев

Рождение ребёнка
09.09.1892

Сын: Бахарев Никита Никитович

Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев

Рождение ребёнка
26.10.1894

Сын: Бахарев Абрам Никитович

Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев

Рождение ребёнка
12.08.1898

Дочь: (Бахарева) Анна Никитична

Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бахарев Федор Никитович

Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев

Тамбовская обл., Первомайский р-н, д. Змеевка
Смерть
Неизвестно

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