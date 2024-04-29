Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
30.10.1883
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.12.1884
Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев
Рождение ребёнка
10.05.1886
Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев
дата рождения как в МК, на табличке другая
Рождение ребёнка
28.05.1888
Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев
Рождение ребёнка
27.09.1890
Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев
Рождение ребёнка
09.09.1892
Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев
Рождение ребёнка
26.10.1894
Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев
Рождение ребёнка
12.08.1898
Дочь: (Бахарева) Анна Никитична
Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Бахарев Никита Андреев
Тамбовская обл., Первомайский р-н, д. Змеевка
Смерть
Неизвестно