Бахарев Михаил Никитович 27.09.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Михаил Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1890

Дата смерти

18.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1890

Отец: Бахарев Никита Андреев

Мать: Бахарева(Селявина) (Селявина) Наталья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
В 1919 г числится чернорабочим ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 15об.-16) Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Бракосочетание
18.?.1919

Жена: Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова

село Змеевка Раненбургского уезда Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 15об.-16 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1920

Сын: Бахарев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова

Рождение ребёнка
1922

Сын: Бахарев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова

Рождение ребёнка
17.03.1924

Сын: Бахарев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова

Рождение ребёнка
22.03.1928

Дочь: Хренова(Бахарева) (Бахарева) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова

Смерть
18.06.1972
Похороны
Неизвестно
Ивановское клдб.

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