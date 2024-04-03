Бахарев Михаил Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1890
Дата смерти18.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1890
Работа или профессия
Неизвестно
В 1919 г числится чернорабочим ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 15об.-16) Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполкома
Бракосочетание
18.?.1919
село Змеевка Раненбургского уезда Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 15об.-16 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисполк... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1920
Сын: Бахарев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова
Рождение ребёнка
1922
Сын: Бахарев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова
Рождение ребёнка
17.03.1924
Мать ребёнка: Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова
Рождение ребёнка
22.03.1928
Смерть
18.06.1972
Похороны
Неизвестно
Ивановское клдб.