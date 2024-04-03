Бахарев Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1924
Дата смерти18.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1949
Дочь: (Бахарева) Нина Петровна
Мать ребёнка: Бахарева(Челушкина) (Челушкина) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бахарева(Челушкина) (Челушкина) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
21.07.1954
Сын: Бахарев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Бахарева(Челушкина) (Челушкина) Вера Николаевна
Смерть
18.07.1983
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.