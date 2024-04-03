Бахарев Петр Михайлович 17.03.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарев Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1924

Дата смерти

18.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1924

Отец: Бахарев Михаил Никитович

Мать: Бахарева(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахарева(Челушкина) (Челушкина) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
02.11.1949

Дочь: (Бахарева) Нина Петровна

Мать ребёнка: Бахарева(Челушкина) (Челушкина) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
05.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бахарева(Челушкина) (Челушкина) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
21.07.1954

Сын: Бахарев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Бахарева(Челушкина) (Челушкина) Вера Николаевна

Смерть
18.07.1983
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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