Бахарева(Челушкина) (Челушкина) Вера Николаевна 19.07.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарева(Челушкина) (Челушкина) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1924

Дата смерти

28.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1924

Отец: Челушкин Николай Семенович

Мать: Челушкина(Семенова) (Семенова) Анна Семеновна

22.08.1924 Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.84, л.15
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
02.11.1949

Дочь: (Бахарева) Нина Петровна

Отец ребёнка: Бахарев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
05.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бахарев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
21.07.1954

Сын: Бахарев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Бахарев Петр Михайлович

Смерть
28.01.1989
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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