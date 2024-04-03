Бахарева(Челушкина) (Челушкина) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1924
Дата смерти28.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1924
22.08.1924 Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.84, л.15
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1949
Дочь: (Бахарева) Нина Петровна
Отец ребёнка: Бахарев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
05.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бахарев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
21.07.1954
Сын: Бахарев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Бахарев Петр Михайлович
Смерть
28.01.1989
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.