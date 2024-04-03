Челушкина(Семенова) (Семенова) Анна Семеновна 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Семенова) (Семенова) Анна Семеновна

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Семенов Семен Ионов

Мать: Семенова Ххх Наталья Филиппова

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
06.?.1922

Муж: Челушкин Николай Семенович

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Книга регистрации актов о браке Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.107, л.223
Рождение ребёнка
19.07.1924

Дочь: Бахарева(Челушкина) (Челушкина) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Челушкин Николай Семенович

22.08.1924 Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.84, л.15
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Николай Семенович

Рождение ребёнка
27.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Николай Семенович

Рождение ребёнка
18.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Николай Семенович

Смерть
Неизвестно

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