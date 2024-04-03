Семенова Ххх Наталья Филиппова 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова Ххх Наталья Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Семен Ионов

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Семенова) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Семенов Семен Ионов

Рождение ребёнка
1901

Сын: Семенов Алексей Семенович

Отец ребёнка: Семенов Семен Ионов

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Челушкина(Семенова) (Семенова) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Семенов Семен Ионов

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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