Семенова Ххх Наталья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Семен Ионов
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Семенова) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Семенов Семен Ионов
Рождение ребёнка
1901
Сын: Семенов Алексей Семенович
Отец ребёнка: Семенов Семен Ионов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Челушкина(Семенова) (Семенова) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Семенов Семен Ионов
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно