Семенов Семен Ионов
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения29.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.01.1876
Отец: Семенов Иона Мартинов
Мать: Семенова Евдокия Петрова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Семенова) Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Семенова Ххх Наталья Филиппова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Семенов Алексей Семенович
Мать ребёнка: Семенова Ххх Наталья Филиппова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Челушкина(Семенова) (Семенова) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Семенова Ххх Наталья Филиппова
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно