Семенов Семен Ионов 29.01.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Семен Ионов

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

29.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1876

Отец: Семенов Иона Мартинов

Мать: Семенова Евдокия Петрова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Ххх Наталья Филиппова

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Семенова) Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Семенова Ххх Наталья Филиппова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Семенов Алексей Семенович

Мать ребёнка: Семенова Ххх Наталья Филиппова

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Челушкина(Семенова) (Семенова) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Семенова Ххх Наталья Филиппова

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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