Семенов Алексей Семенович 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Алексей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Семенов Семен Ионов

Мать: Семенова Ххх Наталья Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова(Сачкова) (Сачкова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Сачкова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова(Сачкова) (Сачкова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
11.11.1929

Дочь: Картавых(Семенова) (Семенова) Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова(Сачкова) (Сачкова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Семенов Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Семенова(Сачкова) (Сачкова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
19.08.1934

Сын: Семенов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Семенова(Сачкова) (Сачкова) Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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