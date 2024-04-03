Семенов Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Сачкова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Семенова(Сачкова) (Сачкова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
11.11.1929
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Семенова(Сачкова) (Сачкова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
19.08.1934
Сын: Семенов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Семенова(Сачкова) (Сачкова) Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно