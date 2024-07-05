Семенова(Сачкова) (Сачкова) Александра Алексеевна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения05.04.1906
Дата смерти04.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1906
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
05.04.1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 Метрическая книга о рождении, браке, смерти Скорбященской церкви села Змиевка 1906 год зап 13 лист 5 - об.6 | Восприемники: села Змеевки кр. Василий Дмитриев Ключников и... Показать все
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Сачкова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Семенов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
11.11.1929
Дочь: Картавых(Семенова) (Семенова) Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Семенов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Семенов Алексей Семенович
Рождение ребёнка
19.08.1934
Сын: Семенов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Семенов Алексей Семенович
Смерть
04.10.1986
г.Москва
Похороны
Неизвестно
Востряковское центр.клдб.