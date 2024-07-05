Семенова(Сачкова) (Сачкова) Александра Алексеевна 05.04.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова(Сачкова) (Сачкова) Александра Алексеевна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

05.04.1906

Дата смерти

04.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1906

Отец: Сачков Алексей Спиридонович

Мать: Сачкова(Якунина) (Зуйкова) Пелагея Антоновна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Алексей Семенович

Крещение
05.04.1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 11 Метрическая книга о рождении, браке, смерти Скорбященской церкви села Змиевка 1906 год зап 13 лист 5 - об.6 | Восприемники: села Змеевки кр. Василий Дмитриев Ключников и... Показать все
Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Сачкова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
11.11.1929

Дочь: Картавых(Семенова) (Семенова) Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Семенов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Семенов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов Алексей Семенович

Рождение ребёнка
19.08.1934

Сын: Семенов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Семенов Алексей Семенович

Смерть
04.10.1986
г.Москва
Похороны
Неизвестно
Востряковское центр.клдб.

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