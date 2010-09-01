(Сачкова) Екатерина Алексеевна 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сачкова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

?.09.2010

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Семенов Алексей Семенович

Мать: Семенова(Сачкова) (Сачкова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Москва
Смерть
?.09.2010

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