(Сачкова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти?.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Москва
Смерть
?.09.2010