Семенов Иона Мартинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Семенов Мартин Федотов
Рождение ребёнка
17.07.1871
Дочь: (Семенова) Мария Ионова
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
23.05.1873
Сын: Семенов Иван Ионов
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
29.01.1876
Сын: Семенов Семен Ионов
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.07.1878
Дочь: (Семенова) Мария Ионова
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
17.04.1880
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
25.09.1881
Сын: Семенов Сергей Ионов
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
05.07.1886
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
09.04.1890
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
15.12.1893
Дочь: (Семенова) Близнец Ульяна Ионова
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.12.1893
Дочь: (Семенова) Близнец Анастасия Ионова
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно