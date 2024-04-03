Семенов Иона Мартинов 1847 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Иона Мартинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Семенов Мартин Федотов

Мать: Семенова Наталья Савельева

Рождение ребёнка
17.07.1871

Дочь: (Семенова) Мария Ионова

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
23.05.1873

Сын: Семенов Иван Ионов

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
29.01.1876

Сын: Семенов Семен Ионов

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.07.1878

Дочь: (Семенова) Мария Ионова

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
17.04.1880

Сын: Семенов Федор Ионович

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
25.09.1881

Сын: Семенов Сергей Ионов

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Семенов Григорий Ионов

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
05.07.1886

Сын: Семенов Прокопий Ионов

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
09.04.1890

Сын: Семенов Василий Ионов

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
15.12.1893

Дочь: (Семенова) Близнец Ульяна Ионова

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.12.1893

Дочь: (Семенова) Близнец Анастасия Ионова

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Петрова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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