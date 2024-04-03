Семенов Григорий Ионов 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Григорий Ионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Семенов Иона Мартинов

Мать: Семенова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Семенова Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Семенова) София Григорьева

Мать ребёнка: Семенова Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно

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