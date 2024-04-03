Семенов Григорий Ионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Семенов Иона Мартинов
Мать: Семенова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Семенова Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Семенова) София Григорьева
Мать ребёнка: Семенова Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно