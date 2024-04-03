Семенов Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенов Григорий Ионов
Мать: Семенова Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1935
Дочь: (Семенова) Таисия Федоровна
Мать ребёнка: Семенова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
08.07.1936
Мать ребёнка: Семенова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
03.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно