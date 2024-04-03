Семенов Федор Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Федор Григорьевич

Семенов Федор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Григорий Ионов

Мать: Семенова Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
11.02.1935

Дочь: (Семенова) Таисия Федоровна

Мать ребёнка: Семенова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
08.07.1936

Сын: Семенов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Семенова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
03.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.