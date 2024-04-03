Семенова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Федоровна 22.12.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Федоровна

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

22.12.1915

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1915

Отец: Челушкин Федор Пименович

Мать: Челушкина(Семина) (Семина) Матрона Ивановна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Федор Григорьевич

Крещение
23.12.1915
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАТО 1049-16-92, л.204-205 | Восприемники: Крестные: Василий Пименович Челушкин и девица Евдокия Пименовна Челушкина.
Рождение ребёнка
11.02.1935

Дочь: (Семенова) Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
08.07.1936

Сын: Семенов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
03.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьевич

Смерть
1987
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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