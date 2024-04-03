Семенова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Федоровна
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения22.12.1915
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1915
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
23.12.1915
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАТО 1049-16-92, л.204-205 | Восприемники: Крестные: Василий Пименович Челушкин и девица Евдокия Пименовна Челушкина.
Рождение ребёнка
11.02.1935
Дочь: (Семенова) Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
08.07.1936
Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
03.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Федор Григорьевич
Смерть
1987
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.