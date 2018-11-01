Челушкина(Семина) (Семина) Матрона Ивановна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения01.11.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1909
Сын: Челушкин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Челушкин Федор Пименович
Бракосочетание
25.10.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО 38-3-14, л.18-19
Рождение ребёнка
23.01.1912
Отец ребёнка: Челушкин Федор Пименович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.03.1913
Сын: Челушкин Алексей Федорович
Отец ребёнка: Челушкин Федор Пименович
село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.12.1915
Дочь: Семенова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Челушкин Федор Пименович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
09.12.1918
Сын: Челушкин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Челушкин Федор Пименович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Рождение ребёнка
20.05.1921
Дочь: (Челушкина) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Челушкин Федор Пименович
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке села Змеевки Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.83
Смерть
Неизвестно