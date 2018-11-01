Челушкина(Семина) (Семина) Матрона Ивановна 01.11.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Семина) (Семина) Матрона Ивановна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

01.11.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1891

Отец: Семин Иван Васильевич

Мать: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1909

Сын: Челушкин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Челушкин Федор Пименович

Бракосочетание
25.10.1909

Муж: Челушкин Федор Пименович

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО 38-3-14, л.18-19
Рождение ребёнка
23.01.1912

Сын: Челушкин Федор Федорович

Отец ребёнка: Челушкин Федор Пименович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.03.1913

Сын: Челушкин Алексей Федорович

Отец ребёнка: Челушкин Федор Пименович

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.12.1915

Дочь: Семенова(Челушкина) (Челушкина) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Челушкин Федор Пименович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
09.12.1918

Сын: Челушкин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Челушкин Федор Пименович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Рождение ребёнка
20.05.1921

Дочь: (Челушкина) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Челушкин Федор Пименович

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке села Змеевки Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.83
Смерть
Неизвестно

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