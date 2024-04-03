Челушкин Михаил Федорович 09.12.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Михаил Федорович

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

09.12.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1918

Отец: Челушкин Федор Пименович

Мать: Челушкина(Семина) (Семина) Матрона Ивановна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79
Смерть
Неизвестно

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