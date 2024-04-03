Челушкин Алексей Федорович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения17.03.1913
Дата смерти26.12.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1913
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
17.03.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Того же села кр. Василий Пименов Челушкин и кр. девица села того же Екатерина Пименова Челушкина. ГАЛО 38-3-18
Рождение ребёнка
16.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) Любовь Поликарповна
Рождение ребёнка
16.07.1946
Сын: Челушкин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) Любовь Поликарповна
Смерть
26.12.1971