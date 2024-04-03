Челушкин Алексей Федорович 17.03.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Алексей Федорович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

17.03.1913

Дата смерти

26.12.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1913

Отец: Челушкин Федор Пименович

Мать: Челушкина(Семина) (Семина) Матрона Ивановна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина(Долгова) (Долгова) Любовь Поликарповна

Крещение
17.03.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров | Восприемники: Того же села кр. Василий Пименов Челушкин и кр. девица села того же Екатерина Пименова Челушкина. ГАЛО 38-3-18
Рождение ребёнка
16.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) Любовь Поликарповна

Рождение ребёнка
16.07.1946

Сын: Челушкин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Челушкина(Долгова) (Долгова) Любовь Поликарповна

Смерть
26.12.1971

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