Челушкин Сергей Алексеевич 16.07.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1946

Дата смерти

22.03.1988

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1946

Отец: Челушкин Алексей Федорович

Мать: Челушкина(Долгова) (Долгова) Любовь Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.03.1988
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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