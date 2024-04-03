Челушкина(Долгова) (Долгова) Любовь Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1914
Дата смерти10.11.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Челушкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
16.07.1946
Сын: Челушкин Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Челушкин Алексей Федорович
Смерть
10.11.1952
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.