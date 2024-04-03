Челушкина(Долгова) (Долгова) Любовь Поликарповна 21.09.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Долгова) (Долгова) Любовь Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1914

Дата смерти

10.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1914

Отец: Долгов Поликарп Михайлов

Мать: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
16.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
16.07.1946

Сын: Челушкин Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Челушкин Алексей Федорович

Смерть
10.11.1952
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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