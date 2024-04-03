Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова 25.12.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1890

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1890

Отец: Скороходов Семен Степанов

Мать: Скороходова(Бахарева) (Бахарева) Прасковья Платонова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Поликарп Михайлов

Рождение ребёнка
19.07.1910

Дочь: Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна

Отец ребёнка: Долгов Поликарп Михайлов

Рождение ребёнка
05.04.1912

Сын: Долгов Сергей Поликарпович

Отец ребёнка: Долгов Поликарп Михайлов

Рождение ребёнка
21.09.1914

Дочь: Челушкина(Долгова) (Долгова) Любовь Поликарповна

Отец ребёнка: Долгов Поликарп Михайлов

Рождение ребёнка
1918

Сын: Долгов Михаил Поликарпович

Отец ребёнка: Долгов Поликарп Михайлов

Рождение ребёнка
14.12.1920

Дочь: (Долгова) Варвара Поликарповна

Отец ребёнка: Долгов Поликарп Михайлов

Рождение ребёнка
09.07.1923

Сын: Долгов Семён Поликарпович

Отец ребёнка: Долгов Поликарп Михайлов

Рождение ребёнка
27.05.1927

Сын: Долгов Николай Поликарпович

Отец ребёнка: Долгов Поликарп Михайлов

Смерть
1957
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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