Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1890
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1910
Дочь: Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна
Отец ребёнка: Долгов Поликарп Михайлов
Рождение ребёнка
05.04.1912
Сын: Долгов Сергей Поликарпович
Отец ребёнка: Долгов Поликарп Михайлов
Рождение ребёнка
21.09.1914
Дочь: Челушкина(Долгова) (Долгова) Любовь Поликарповна
Отец ребёнка: Долгов Поликарп Михайлов
Рождение ребёнка
1918
Сын: Долгов Михаил Поликарпович
Отец ребёнка: Долгов Поликарп Михайлов
Рождение ребёнка
14.12.1920
Дочь: (Долгова) Варвара Поликарповна
Отец ребёнка: Долгов Поликарп Михайлов
Рождение ребёнка
09.07.1923
Сын: Долгов Семён Поликарпович
Отец ребёнка: Долгов Поликарп Михайлов
Рождение ребёнка
27.05.1927
Сын: Долгов Николай Поликарпович
Отец ребёнка: Долгов Поликарп Михайлов
Смерть
1957
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.